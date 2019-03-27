ФСБ проводит обыски у фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
Напомним, в оккупированном Крыму провели обыск в доме крымского татарина Акима Куртдеде, после чего его семью вывезли в управлении ФСБ.