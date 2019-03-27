ФСБ в оккупированном Крыму готовит новое "дело Хизб ут-Тахрир" – адвокат

"По всей видимости, это будет очередная ячейка ("Хизб ут-Тахрир" – ред.), скорее всего, опять симферопольская ячейка. И, по всей видимости, как минимум 10 человек будут арестованы. Предположительно завтра пройдут суды по мере пресечения", - отметил Курбединов.

По его словами, в более чем 20 домах прошли обыски и проходят на данный момент. Также, по его информации, обыски проходят не только по Симферопольскому району, но и в других районах и городах.

Адвокат подчеркнул, что "на обыски не пускают".

Курбединов предположил, что его подзащитного Тофика Абдулгазиева – одного из крымских татар, которого обыскали, – увезли в управление ФСБ.

По словам защитника, родственники Абдулгазиева рассказали ему, что в дом "подкинули какую-то литературу".

"100 процентов они (родственники - ред.) в этом уверены, потому что они говорят, что в том месте, где нашли эту литературу, только сегодня или вчера вечером убирались, и этого ничего там не было. И сразу целенаправленно зашли туда сотрудники и сразу указали на эти книги. Они были на самом виду", - сказал Курбединов.

Также он предположил, что его подзащитному вменят статью 205.5 Уголовного кодекса РФ – участие в "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщал УНН, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Адвокатов, прибывших к местам совершения обысков у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", оккупанты не допустили.

Также сообщалось, что задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ.