ФСБ в окупованому Криму готує нову "справу Хізб ут-Тахрір" – адвокат

"Очевидно, це буде черговий осередок ("Хізб ут-Тахрір" - ред.), швидше за все, знову сімферопольський осередок. І, як видно, як мінімум 10 осіб будуть заарештовані. Імовірно завтра пройдуть суди по запобіжному заходу", - зазначив Курбедінов.

За його словами, у більш ніж 20 будинках пройшли обшуки і проходять на даний момент. Також, за його інформацією, обшуки проходять не тільки по Сімферопольському району, а й в інших районах і містах.

Адвокат підкреслив, що "на обшуки не пускають".

Курбедінов припустив, що його підзахисного Тофіка Абдулгазіева - одного з кримських татар, якого обшукали, - відвезли в управління ФСБ.

За словами захисника, родичі Абдулгазіева розповіли йому, що в будинок "підкинули якусь літературу".

"100 відсотків вони (родичі - ред.) у цьому впевнені, тому що вони кажуть, що в тому місці, де знайшли цю літературу, тільки сьогодні чи вчора ввечері прибиралися, і цього нічого там не було. І відразу цілеспрямовано зайшли туди співробітники і відразу вказали на ці книги. Вони були на видноті", - сказав Курбедінов.

Також він припустив, що його підзахисному закинуть статтю 205.5 Кримінального кодексу РФ - участь в "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляв УНН, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Адвокатів, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", окупанти не допустили.

Також повідомлялося, що затриманих після обшуків кримських татар відвезли в управління ФСБ.