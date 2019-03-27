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Задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ РФ во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщает общественное объединение “Крымская солидарность” на своей странице в Facebook, передает УНН.

Задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ

“Мы находимся в Каменка, остановка 4. Тут проходят одновременно несколько обысков у семьи Бекировых, Умеровых, Газиевых. В данный момент произошло оцепление улиц. На улицы пропускать не хотят. Борются с фотоаппаратами, чтобы никто не снимал, никто не фотографировал. Не пускают на улицу с просьбой разойтись по местам прописки. Никого еще не выводили и что на данный момент происходит внутри, никакой информации у нас нет”, — сказал один из адвокатов.

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В городе Симферополе у Каримова Алима обыск уже завершился и его забрали.

“Сегодня в 6 утра начали стучаться в дверь. Муж проснулся, отрыл окно, сказал одевайся. Я оделась, зашли люди в масках и сказали, что обыск. Зашли тихо, мирно, спокойно. Провели обыск, написали протокол, изъяли телефон, ноутбук. Что еще изъяли я не знаю, я не находилась в комнате. И после этого, часа два они тут пробыли, забрали мужа по статье 205 — участие в организации”, — сказала жена Каримова.

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Адвоката Эдема Смедляева не пропустили на обыск в дом Яячиковых.

“Меня, к сожалению, не пропускают на обыск, что является грубым нарушением российского законодательства”, — сказал адвокат.

Также увезли Тофика Абдулгазиева. Его адвоката, Эмиля Курбединова, также не пустили на обыски.

“По всей видимости, его сейчас увезут в ФСБ, но пока направление неизвестно, так как мне например вообще неизвестно кто эти люди. Я только упираюсь на информацию пресс-службы ФСБ и предполагаю, что это ФСБ”, — сказал адвокат.

Так же в доме Мустафы Абдуллаева проходят обыски.

“Рано утром, примерно в 5:30 в дом ворвались силовики и начали обыск. На данный момент, на 10:30, следственные действия до сих пор продолжаются. Меня как адвоката не допустили. Я прибыл сюда примерно к 8 часам. Пока что никакой информации, что происходит дома-нет”, — сказал адвокат Маммбет Мамбетов.

Также отмечается, что сотрудники ДПС остановили двух ребят, один из которых родной брат Рустема Шухалиева.

“Не говорят куда увезли. Сотрудник ДПС, ФСБ остановились, говорят, вы знаете, мы в ФСБ везем. Куда, адресов, никто ничего не говорит. Заблокировали, не разрешили следовать за ними”, — сказал брат.

Как сообщал УНН, прибывших к местам совершения обысков у фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” оккупанты не допустили адвокатов.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”.

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