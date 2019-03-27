Затриманих після обшуків кримських татар відвезли в управління ФСБ

"Ми знаходимося в Кам'янка, зупинка 4. Тут проходять одночасно кілька обшуків у сім'ї Бекірова, Умерова, Газієвим. В даний момент відбулося оточення вулиць. На вулиці пропускати не хочуть. Борються з фотоапаратами, щоб ніхто не знімав, ніхто не фотографував. Не пускають на вулицю з проханням розійтися до місць прописки. Нікого ще не виводили і що на даний момент відбувається всередині, ніякої інформації у нас немає", - сказав один з адвокатів.

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У місті Сімферополі у Карімова Аліма обшук вже завершився і його забрали.

"Сьогодні о 6 ранку почали стукати в двері. Чоловік прокинувся, відкрив вікно, сказав одягайся. Я одяглася, зайшли люди в масках і сказали, що обшук. Зайшли тихо, мирно, спокійно. Провели обшук, написали протокол, вилучили телефон, ноутбук. Що ще вилучили я не знаю, я не перебувала в кімнаті. І після цього, години дві вони тут пробули, забрали чоловіка за статтею 205 - участь в організації", - сказала дружина Карімова.

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Адвоката Едема Смедляєва не пропустили на обшук в будинок Яячікових.

"Мене, на жаль, не пропускають на обшук, що є грубим порушенням російського законодавства", - сказав адвокат.

Також відвезли Тофіка Абдулгазіева. Його адвоката, Еміля Курбедінова, також не пустили на обшуки.

"По всій видимості, його зараз відвезуть в ФСБ, але поки напрямок невідомо, так як мені наприклад взагалі невідомо хто ці люди. Я тільки упираюся на інформацію прес-служби ФСБ і припускаю, що це ФСБ ", - сказав адвокат.

Так само в будинку Мустафи Абдуллаєва проходять обшуки.

"Рано вранці, приблизно о 5:30 в будинок увірвалися силовики і почали обшук. На даний момент, на 10.30, слідчі дії до цих пір продовжуються. Мене як адвоката не допустили. Я прибув сюди приблизно на 8 годину. Поки що ніякої інформації, що відбувається вдома", - сказав адвокат Маммбет Мамбетов.

Також наголошується, що співробітники ДПС зупинили двох хлопців, один з яких рідний брат Рустема Шухалі'ва."

"Не говорять куди відвезли. Співробітник ДПС, ФСБ зупинилися, кажуть, ви знаєте, ми в ФСБ веземо. Куди, адрес, ніхто нічого не говорить. Заблокували, не дозволили слідувати за ними", - сказав брат.

Як повідомляв УНН, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" окупанти не допустили адвокатів.



Нагадаємо, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".