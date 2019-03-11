У Росії затримали кримських татар, які прямували на засідання у справі Хізб ут-Тахрір
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Співробітники ДПС на в'їзді в місто Ростов-на-Дону зупинили машину, в якій четверо кримських татар направлялися для участі в судовому засіданні у справі Хізб ут-Тахрір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку правозахисної організації "Кримська солідарність".
"О 00:20 годині ночі на в'їзді в м Ростов-на-Дону на посту ДПС співробітниками ДПС було зупинено машину, в якій четверо кримських татар направлялися для участі в судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у справі Хізб ут-Тахрір (сімферопольська група). Пізніше під'їхали співробітники поліції. Оглянули машину, перевірили і записали паспортні дані, вилучивши документи, зажадали пройти в райвідділ поліції. О 00:50 ночі машина попрямувала в поліцію, слідуючи за патрульною машиною ДПС", - йдеться в повідомленні.
У поліцію примусово проїхали Сейтаблаєв Алі, Меметов Ридван, Рустемов Емін, Кадиров Марлен.
За даними Кримської солідарності, всіх затриманих відпустили після перевірки паспортних даних та звіривши їх з базою даних в поліції.
Всі четверо є активістами "Кримської солідарності".
Нагадаємо, в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.