В России задержали крымских татар направляющихся на заседание по делу Хизб ут-Тахрир
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сотрудники ДПС на въезде в город Ростов-на-Дону остановили машину, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании по делу Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook правозащитной организации “Крымская солидарность”.
“В 00:20 часов ночи на въезде в г. Ростов-на-Дону на посту ДПС сотрудниками ДПС была остановлена машина, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде по делу Хизб ут-Тахрир (симферопольская группа). Позднее подъехали сотрудники полиции. Осмотрели машину, проверили и записали паспортные данные, изъяв документы, потребовали проследовать в райотдел полиции. В 00:50 ночи машина направилась в полицию, следуя за патрульной машиной ДПС”, — идется в сообщении.
В полицию принудительно проехали Сейтаблаев Али, Меметов Ридван, Рустемов Эмин, Кадыров Марлен.
За данными Крымской солидарности, все задержанных отпустили после проверки паспортных данных и сверив их с базой данных в полиции.
Все четверо являются активистами “Крымской солидарности”.
Напомним, в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.