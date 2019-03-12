Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" помістили у спецблок СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У російському СІЗО Айдера Саледінова, підозрюваного в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, помістили у спецблок. Про це у Facebook повідомила правозахисна організація "Кримська солідарність", передає УНН.
"За інформацією Лілі Гемеджі стало відомо про те, що Айдера Саледінова, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" помістили у спецблок. Причини посилення режиму утримання невідомі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за словами адвоката, практика цієї процедури в СІЗО "дозволяє сформувати негативну характеристику на всіх тих, хто проходить за статтею 205.5 КК РФ".
Як повідомляв УНН, підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд Криму" продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, в жовтні 2016 року після обшуків у будинках кримських мусульман, Айдера Саледінова і ще чотирьох осіб було затримано і до цього дня утримуються в СІЗО.
6 грудня 2018 року Саледінов був етапований в СІЗО м Ростов-на-Дону у складі сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".