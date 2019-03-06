В Крыму продлили арест четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Марлену Асанову, Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Эрнесту Аметову до апреля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу общественного объединения "Крымская солидарность".
Подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Марлену Асанову, Сейран Салиеву, Мемету Белялову и Эрнесту Аметову до 9 апреля 2019 года.
Как отмечается в сообщении, все дела рассматривались в закрытом режиме, а ходатайства адвокатов о рассмотрении дел в открытом режиме были отклонены.
Напомним, "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир " Тимура Ибрагимова до 9 апреля 2019 года.
Отметим, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, ранее сообщал, что ФСБ РФ заявила о ликвидации в Бахчисарае ячейки организации "Хизб ут-Тахрир".