Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в спецблок СИЗО

"По информации Лили Гемеджи стало известно о том, что Айдера Салединова, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в спецблок. Причины ужесточения режима содержания неизвестны", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам адвоката, практика этой процедуры в СИЗО "позволяет сформировать негативную характеристику на всех тех, кто проходит по статье 205.5 УК РФ".

Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Напомним, в октябре 2016 года после обысков в домах крымских мусульман, Айдер Салединов и еще четверо человек были задержаны и по сей день содержаться в СИЗО.

6 декабря 2018 года Салединов был этапирован в СИЗО г. Ростов-на-Дону в составе симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".