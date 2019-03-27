МИД выразил протест через обыски, избиения и задержания крымских татар в Крыму

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 482 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 3072 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 7054 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41807 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92428 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 138112 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 128616 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71265 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76093 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188847 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 6350 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 11424 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15400 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14069 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 18429 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 482 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 3078 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 138115 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 128618 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95741 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12264 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14582 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17007 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19890 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21500 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

МИД выразил протест через обыски, избиения и задержания крымских татар в Крыму

Киев • УНН

 • 7979 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа и не исключают, что эти события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар. Об этом говорится в комментарии МИД относительно новой волны преследований крымских татар во временно оккупированном Крыму, передает УНН.

МИД выразил протест через обыски, избиения и задержания крымских татар в Крыму

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа, которые состоялись сегодня в Симферопольском и Белогорском районах временно оккупированного Россией Крыма", - заявили в министерстве.

В МИД отметили, что новой волной репрессий РФ отвечает на пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чубаров: адвокатов не допустили во время обыска фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Кроме того, по мнению дипломатов, масштабный характер преследований свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что во время обысков в микрорайоне Каменка Симферополя российские оккупанты перешли к избиению местных жителей, которые находились рядом", - отмечают дипломаты.

Также в дипведомство выразило особую обеспокоенность тем, что оккупационные власти РФ выбрала в качестве предлога для своих карательных акций т.н. "дело Хизб ут-Тахрир".

"Мы не исключаем, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар, и призываем международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской оккупационной власти. Политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора должно быть усилено с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения де-оккупации АР Крым и г. Севастополь", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНН, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ провели десятки обысков у фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".

Задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ РФ во временно оккупированном Симферополе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99