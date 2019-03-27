МИД выразил протест через обыски, избиения и задержания крымских татар в Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа и не исключают, что эти события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар. Об этом говорится в комментарии МИД относительно новой волны преследований крымских татар во временно оккупированном Крыму, передает УНН.