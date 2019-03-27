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МЗС висловило протест через обшуки, побиття та затримання кримських татар у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями представників кримськотатарського народу та не виключають, що ці події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар. Про це йдеться в коментарі МЗС щодо нової хвилі переслідувань кримських татар в тимчасово окупованому Криму, передає УНН.

МЗС висловило протест через обшуки, побиття та затримання кримських татар у Криму

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями представників кримськотатарського народу, які відбулися сьогодні у Сімферопольському та Білогірському районах тимчасово окупованого Росією Криму”, — заявили у міністерстві.

В МЗС зазначили, що новою хвилею репресій РФ відповідає на п’яту річницю ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 “Територіальна цілісність України”.

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Крім того, на думку дипломатів, масштабний характер переслідувань свідчить про налаштованість Росії на подальше посилення практики репресій та залякувань громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

“Ми стурбовані повідомленнями про те, що під час обшуків у мікрорайоні Кам’янка м.Сімферополя російські окупанти вдалися до побиття місцевих мешканців, які перебували поруч”, — зазначають дипломати.

Також у дипвідомстві висловили особливу стурбованість тим, що окупаційна влада РФ обрала як привід для своїх каральних акцій т.зв. “справу Хізб-ут-Тахрір”.

“Ми не виключаємо, що сьогоднішні події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар, і закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на дії російської окупаційної влади. Політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора має бути посилений з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення де-окупації АР Крим та м. Севастополя”, — підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНН, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ провели десятки обшуків у фігурантів бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Затриманих після обшуків кримських татар відвезли в управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Сімферополі.

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