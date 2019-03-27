Массовые обыски в Крыму: задержаны 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В результате обысков в оккупированном Крыму задержаны 20 крымских татар, подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на данные пресс-службы управления ФСБ по Крыму и Севастополю, передает УНН.
"Пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщает, что в результате сегодняшних оперативных действий задержаны 20 крымских татар, подозреваемых в участии в Хизб ут-Тахрир", - написал Наумлюк.
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Ранее УНН сообщал о 17 задержанных после массовых обысков в оккупированном Крыму.
Напомним, сегодня в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".
Адвокатов, которые прибыли к местам совершения обысков у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", оккупанты не допустили.
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Адвокат Эмиль Курбединов отмечал, что ФСБ в Крыму готовит "очередную симферопольскую ячейку "Хизб ут-Тахрир".