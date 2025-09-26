Шість людей постраждали внаслідок російських атак на Дніпропетровщині 26 вересня - ДСНС
Київ • УНН
26 вересня внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області поранено шістьох людей. У Нікополі п'ятеро людей травмовано артобстрілом, а в Синельниківському районі чоловік постраждав через влучання БПЛА, що спричинило пожежу.
Впродовж доби 26 вересня російські окупанти не припиняли атаки по Дніпропетровській області. Було поранено шість людей, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу травмовано п'ятеро людей. Рятувальники евакуювали трьох жінок з небезпечної зони та передали медикам. Ще дві жінки звернулися до лікарні самостійно, додали в ДСНС.
У Синельниківському районі через влучання російського БПЛА постраждав чоловік. Внаслідок удару виникла пожежа: вогонь охопив три житлові будинки та господарчу споруду. Займання ліквідували рятувальники.
