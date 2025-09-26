Шесть человек пострадали в результате российских атак на Днепропетровщине 26 сентября - ГСЧС
Киев • УНН
26 сентября в результате российских обстрелов Днепропетровской области ранены шесть человек. В Никополе пять человек травмированы артобстрелом, а в Синельниковском районе мужчина пострадал из-за попадания БПЛА, что привело к пожару.
В течение суток 26 сентября российские оккупанты не прекращали атаки по Днепропетровской области. Были ранены шесть человек, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Подробности
В Никополе в результате артиллерийского обстрела травмированы пять человек. Спасатели эвакуировали трех женщин из опасной зоны и передали медикам. Еще две женщины обратились в больницу самостоятельно, добавили в ГСЧС.
В Синельниковском районе из-за попадания российского БПЛА пострадал мужчина. В результате удара возник пожар: огонь охватил три жилых дома и хозяйственную постройку. Возгорание ликвидировали спасатели.
