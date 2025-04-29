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The New York Times

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ШІ збільшує попит на енергію та загрожує заробітку американських експортерів СПГ

Київ • УНН

 • 5944 перегляди

Попит на електроенергію від ШІ може перевантажити енергосистеми США, збільшити ціни на газ та створити проблеми для заводів СПГ. Водночас недостатньо оновлена інфраструктура сприяє відключенням та волатильності цін у Сполучених Штатах.

ШІ збільшує попит на енергію та загрожує заробітку американських експортерів СПГ

Зростання попиту на електроенергію в найближчі роки може перевантажити системи США. Наслідками може стати підвищення цін на природний газ та проблеми для заводів із виробництва зрідженого природного газу.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з нещодавнім звітом Міжнародного енергетичного агентства - до 2030 року на енергетичному ринку США зросте з 6% сьогодні до 13% частка центрів обробки даних. Це збільшить на майже половину зростання попиту на електроенергію.

Попит на електроенергію з боку американських центрів обробки даних зросте приблизно на 240 терават-годин, що приблизно дорівнює загальному світовому попиту на електроенергію для центрів обробки даних у 2022 році, в період між 2024 і 2030 роками.

Різке зростання попиту на електроенергію в найближчі роки, зумовлене розвитком штучного інтелекту, може сильно навантажити "скрипучі" енергетичні системи, пише видання. Це вплине на інфраструктуру Сполучених Штатів.

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При цьому, як очікується, природний газ забезпечить понад 130 ТВт-год цього додаткового попиту.

Газ вже є найбільшим джерелом електроенергії для центрів обробки даних, задовольняючи 40% цих потреб.

- пише видання.

Зазначені вище зміни, що можуть здійснитися протягом періоду у 5 років позначаться на цінах за природний газ. Економіка заводів з виробництва ЗПГ може постраждати.

Видобуток газу зростає. Системи ШІ споживають більше?

Видобуток природного газу в США різко зріс за останні 15 років завдяки величезним наземним сланцевим родовищам у США. Також є прогнози LSEG, згідно з якими до 2028 році виробництво переохолодженого палива зросте більш ніж удвічі. Ідеться про досягнення майже 30 млрд куб. футів на добу (наразі у прогнозах підтвердження зростання від 12 до 27 млрд кубічних футів за 4 роки - з 2024 до 2028 року).

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Видобуток газу в США досягне піку на початку 2030-х років. Втім стрімке зростання видобутку ЗПГ, якому сприяли дешеві внутрішні ціни, може не встигнути за зростаючим попитом на природний газ з боку центрів обробки даних та інших промислових і побутових джерел. Це один із факторів зростання цін на газ у США наступний період часу.

Наразі вартість будівництва газової електростанції з 2022 року потроїлася до 2400 доларів за кіловат. Це нещодавно підтвердив директор NextEra Energy Джон Кетчум.

Критичний стан інфраструктури у деяких районах США

Але є також проблема застарілої енергетичної інфраструктури. США не інвестували достатньо коштів у повноцінну модернізацію, ідеться у матеріалі.

Відповідна проблема проявляється у хвилі відключень електроенергії в Техасі та Флориді у 2021 та 2024 роках. Тоді це було зумовлено сильними штормами.

Попит на електроенергію та газ у США зростає, то зростає і тиск на енергетичну інфраструктуру країни, таку як системи передачі та розподілу електроенергії та газопроводи.

- пише Reuters.

Таким чином цей клубок чинників по суті є передумовами більшої кількості відключень і більшої волатильності цін на газ.

Нагадаємо

Бум штучного інтелекту вимагає величезних обчислювальних потужностей та енергетичних навантажень, створюючи ризики для електромережі та переходу на більш чисті джерела енергії, оскільки ШІ може змусити компанії більше покладатися на викопні види палива, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на природний газ у США досягли найвищого рівня за два роки через суворі зимові умови. Замерзання газових свердловин та рекордний експорт LNG призвели до зростання цін на 29% за тиждень.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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