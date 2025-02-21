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Ціни на природний газ в США досягли рекорду: в чому причина

Київ • УНН

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Ф'ючерси на природний газ у США досягли найвищого рівня за два роки через суворі зимові умови. Замерзання газових свердловин та рекордний експорт LNG призвели до зростання цін на 29% за тиждень.

Ф'ючерси на природний газ у США досягли найвищого рівня за більше ніж два роки через суворі зимові умови, які збільшили попит і обмежили постачання. Про це пише Trading Economics, передає УНН.

Через замерзання газових свердловин у ключових регіонах видобутку, виробництво знизилось, а рекордні експортні обсяги зрідженого природного газу (LNG) ще більше ускладнили ситуацію на ринку

- йдеться у повідомленні.

Цей сплеск є частиною тривалого зростання, що підштовхнуло ціни на газ до технічно перепроданого рівня та спричинило різке зростання вартості акцій великих газових компаній.

Ф'ючерси на газ за поставкою в березні на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 6,8% у середу, закрившись на рівні 4,280 долара за мільйон британських термічних одиниць (MMBtu), що є їхнім найвищим закриттям з грудня 2022 року. Це сьомий день підряд зростання, чого не спостерігалося з липня 2021 року. Зростання, яке підняло ціни на газ на 29% всього за тиждень, відбувається на тлі зниження температури, що збільшує попит на опалення і водночас обмежує виробництво через замерзання у ключових постачальницьких регіонах.

Співвідношення ціни на нафту до ціни на газ різко скоротилось через цей сплеск газових цін та зниження цін на нафту, знизившись до рівня 17 до 1, що є найнижчим рівнем з грудня 2022 року. Історично, ціна на нафту в 2025 році в середньому була у 20 разів вищою за ціну газу, порівняно з 33 разами у 2024 році та п'ятирічною середньою величиною у 21 раз між 2019 і 2023 роками. Ці зміни свідчать про зміну динаміки на енергетичному ринку, роблячи природний газ більш конкурентоспроможною альтернативою нафти з точки зору ціни.

Україна зацікавлена в закупівлі та закачуванні у свої сховища газу зі США – Сибіга05.02.25, 14:02 • 25096 переглядiв

З точки зору постачання, виробництво трохи відновилось на початку лютого, з обсягом видобутку газу в нижніх 48 штатах середньою величиною 105,0 мільярда кубічних футів на день (Bcf/d), що більше, ніж 102,7 Bcf/d у січні. Однак, через арктичний холод, який охопив ключові регіони виробництва, обсяг добового видобутку за останні два тижні знизився на 6,7 Bcf/d, досягнувши чотиритижневого мінімуму в 100,1 Bcf/d. Це різке падіння підкреслює вразливість газовидобутку до екстремальних погодних умов, оскільки замерзання продовжує впливати на роботу свердловин та потоки трубопроводів.

Незважаючи на ці обмеження постачання, експорт LNG досяг рекордних рівнів, ще більше загострюючи ситуацію на внутрішньому ринку. Потоки газу на заводи зрідженого природного газу в лютому середньо становили 15,4 Bcf/d, що більше, ніж 14,6 Bcf/d у січні, перевищивши попередній місячний рекорд 14,7 Bcf/d, встановлений у грудні 2023 року. Експорт газу досяг історичного максимуму в 16,2 Bcf/d у вівторок, перевищивши попередній рекорд у 16,0 Bcf/d, встановлений лише за день до цього. Швидке розширення потужностей LNG у США відіграє ключову роль у підтримці попиту, зокрема завод Plaquemines LNG компанії Venture Global в Луїзіані, який підвищив виробництво до нових максимумів — 1,6 Bcf/d.

Ціни на газ у Європі досягли 2-річного максимуму на тлі погоди і виснаження запасів - WSJ10.02.25, 14:19 • 25511 переглядiв

Прогнози погоди вказують, що холодні температури будуть переважати в більшості штатів США до 22 лютого, що підтримуватиме високий попит на опалення перед тим, як температури повернуться до сезонних норм наприкінці лютого та на початку березня. Коли температура знизиться, попит на газ, включаючи експорт, очікується зменшити з 146,8 Bcf/d цього тижня до 129,2 Bcf/d наступного тижня.

Між тим, незаплановані перебої в роботі ключових LNG-об'єктів додали невизначеності на ринку. Експортний завод Cameron LNG в Луїзіані зазнає значного зниження потоків газу на переробку, знизившись до двомісячного мінімуму в 1,6 Bcf/d у середу, порівняно з 2,4 Bcf/d попереднього дня. Хоча через Луїзіану пройшов сильний шторм, можливі наслідки цього для заводу поки що неясні.

Нагадаємо

Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішібою цього місяця обговорив можливість залучення Токіо до реалізації проєкту з видобутку та експорту скрапленого природного газу (СПГ) з Аляски. https://unn.ua/amp/ssha-ta-yaponiia-obhovoriuiut-hazovyi-proiekt-na-aliastsi-za-dollar44-mlrd

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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