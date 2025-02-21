США та Японія обговорюють газовий проєкт на Алясці за $44 млрд

Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішібою цього місяця обговорив можливість залучення Токіо до реалізації проєкту з видобутку та експорту скрапленого природного газу (СПГ) з Аляски. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За словами двох посадовців, президент США Дональд Трамп представив цей проєкт як спосіб допомогти Японії диверсифікувати джерела енергопостачання, зменшити залежність від ресурсів Близького Сходу та сприяти вирівнюванню торговельного балансу між США та Японією. Ішіба, прагнучи уникнути загрози нових американських мит, висловив обережний оптимізм щодо можливості японських інвестицій у проєкт вартістю 44 мільярди доларів.

Попри публічну активність Трампа навколо цієї ініціативи, японська сторона не згадала про неї у своїх офіційних заявах. Водночас американська адміністрація продовжує просувати ідею нарощування експорту СПГ до Східної Азії, що має на меті зміцнення економічних зв’язків між Вашингтоном та його союзниками в регіоні. За даними експертів, такі кроки також можуть допомогти стримати вплив Китаю та Росії на енергетичному ринку.

Японія є другим у світі споживачем СПГ, і її участь у цьому проєкті може відіграти ключову роль у розвитку нових ринків для американського газу, особливо в Південно-Східній Азії. Крім того, зміцнення енергетичного партнерства між США, Японією та Південною Кореєю обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ цих країн, під час якої сторони погодилися посилити співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

Однак реалізація проєкту СПГ на Алясці стикається з серйозними фінансовими та логістичними викликами. Попри зацікавленість з боку Вашингтона, питання щодо економічної доцільності та довгострокової рентабельності залишаються відкритими.

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