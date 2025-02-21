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05:23 • 24665 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124896 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184047 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148380 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139657 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117760 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108256 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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США та Японія обговорюють газовий проєкт на Алясці за $44 млрд

США та Японія обговорюють газовий проєкт на Алясці за $44 млрд

Київ • УНН

 • 27825 перегляди

Трамп запропонував Японії долучитися до проєкту з видобутку та експорту СПГ з Аляски. Ініціатива спрямована на диверсифікацію енергопостачання Японії та покращення торговельного балансу між країнами.

Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішібою цього місяця обговорив можливість залучення Токіо до реалізації проєкту з видобутку та експорту скрапленого природного газу (СПГ) з Аляски. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами двох посадовців, президент США Дональд Трамп представив цей проєкт як спосіб допомогти Японії диверсифікувати джерела енергопостачання, зменшити залежність від ресурсів Близького Сходу та сприяти вирівнюванню торговельного балансу між США та Японією. Ішіба, прагнучи уникнути загрози нових американських мит, висловив обережний оптимізм щодо можливості японських інвестицій у проєкт вартістю 44 мільярди доларів.

Попри публічну активність Трампа навколо цієї ініціативи, японська сторона не згадала про неї у своїх офіційних заявах. Водночас американська адміністрація продовжує просувати ідею нарощування експорту СПГ до Східної Азії, що має на меті зміцнення економічних зв’язків між Вашингтоном та його союзниками в регіоні. За даними експертів, такі кроки також можуть допомогти стримати вплив Китаю та Росії на енергетичному ринку.

Японія є другим у світі споживачем СПГ, і її участь у цьому проєкті може відіграти ключову роль у розвитку нових ринків для американського газу, особливо в Південно-Східній Азії. Крім того, зміцнення енергетичного партнерства між США, Японією та Південною Кореєю обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ цих країн, під час якої сторони погодилися посилити співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

Однак реалізація проєкту СПГ на Алясці стикається з серйозними фінансовими та логістичними викликами. Попри зацікавленість з боку Вашингтона, питання щодо економічної доцільності та довгострокової рентабельності залишаються відкритими.

США нарощують військову присутність у районі Аляски на тлі зростання активності росії - ЗМІ 21.09.24, 14:03 • 16879 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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