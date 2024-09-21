США нарощують військову присутність у районі Аляски на тлі зростання активності росії - ЗМІ
Київ • УНН
США розгортають флот та наземні сили поблизу Аляски у відповідь на зростання активності росії і Китаю. Сенатор Ден Салліван висловив стурбованість збільшенням масштабів і частоти російсько-китайських військових дій у регіоні.
Збройні сили США нарощують свою присутність поблизу Аляски, розгортаючи флот та наземні сили, на тлі зростання активності росії і Китаю поблизу узбережжя штату. Про це пише видання Politico, передає УНН.
Деталі
"Протягом останнього місяця есмінець USS Sterett був направлений до узбережжя Аляски у відповідь на кораблі російського флоту, які діють у цьому районі, армійські війська висадилися на віддаленому острові Аляски, а ескадрильї винищувачів та інші літаки були розміщені на Алясці у стані підвищеної готовності. Ці дії відбулися після серії російських повітряних операцій, які оминули повітряний простір Аляски, і коли російські та китайські військові кораблі проводили спільні навчання в Тихому океані поблизу Японії", - пише видання.
Видання зазначає, що москва почала "грати м’язами" в Індо-Тихоокеанському регіоні і Арктиці, на тлі того, як її відносини з Китаєм поглиблюються частково завдяки війні проти України. Здебільшого не маючи союзників у Європі, з якими можна було б співпрацювати, російські кораблі і літаки провели серію масштабних навчань у Тихому океані.
Сенатор Ден Салліван від штату Аляска висловив глибоку стурбованість ситуацією, відзначивши значне зростання масштабів і частоти російської і китайської військової активності в регіоні.
"Динаміка суттєво прискорилася. Істотно збільшилася кількість залучених ресурсів. росіяни застосовують повітряні, наземні та морські засоби, але вони роблять це набагато частіше у співпраці з Китаєм, ніж будь-коли раніше. Ці дії мають явно ескалаційний характер", - вказав Салліван.
Нагадаємо
Як писали ЗМІ, російсько-китайські військові навчання "океан-2024" є частиною тривалого посилення військової координації між країнами. Експерти відзначають зростання складності та географії спільних навчань на фоні глобальної напруженості.