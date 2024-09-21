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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США наращивают военное присутствие в районе Аляски на фоне роста активности россии - СМИ

США наращивают военное присутствие в районе Аляски на фоне роста активности россии - СМИ

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 11:03  •  4468 просмотра

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США разворачивают флот и наземные силы вблизи Аляски в ответ на рост активности россии и Китая. Сенатор Дэн Салливан выразил обеспокоенность увеличением масштабов и частоты российско-китайских военных действий в регионе.

Вооруженные силы США наращивают свое присутствие вблизи Аляски, разворачивая флот и наземные силы, на фоне роста активности россии и Китая вблизи побережья штата. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

"В течение последнего месяца эсминец USS Sterett был направлен к побережью Аляски в ответ на корабли российского флота, действующие в этом районе, армейские войска высадились на отдаленном острове Аляски, а эскадрильи истребителей и другие самолеты были размещены на Аляске в состоянии повышенной готовности. Эти действия произошли после серии российских воздушных операций, которые обошли воздушное пространство Аляски, и когда российские и китайские военные корабли проводили совместные учения в Тихом океане вблизи Японии", - пишет издание.

Издание отмечает, что москва начала "играть мышцами" в Индо-Тихоокеанском регионе и Арктике, на фоне того, как ее отношения с Китаем углубляются частично благодаря войне против Украины. По большей части не имея союзников в Европе, с которыми можно было бы сотрудничать, российские корабли и самолеты провели серию масштабных учений в Тихом океане.

Сенатор Дэн Салливан от штата Аляска выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, отметив значительный рост масштабов и частоты российской и китайской военной активности в регионе.

"Динамика существенно ускорилась. Существенно увеличилось количество привлеченных ресурсов. россияне применяют воздушные, наземные и морские средства, но они делают это гораздо чаще в сотрудничестве с Китаем, чем когда-либо прежде. Эти действия имеют явно эскалационный характер", - указал Салливан.

Напомним

Как писали СМИ, российско-китайские военные учения "океан-2024" являются частью длительного усиления военной координации между странами. Эксперты отмечают рост сложности и географии совместных учений на фоне глобальной напряженности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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