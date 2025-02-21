США и Япония обсуждают газовый проект на Аляске за $44 млрд
Киев • УНН
Трамп предложил Японии присоединиться к проекту по добыче и экспорту СПГ с Аляски. Инициатива направлена на диверсификацию энергоснабжения Японии и улучшение торгового баланса между странами.
Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в этом месяце обсудил возможность привлечения Токио к реализации проекта по добыче и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с Аляски. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По словам двух чиновников, президент США Дональд Трамп представил этот проект как способ помочь Японии диверсифицировать источники энергоснабжения, уменьшить зависимость от ресурсов Ближнего Востока и способствовать выравниванию торгового баланса между США и Японией. Ишиба, стремясь избежать угрозы новых американских пошлин, выразил осторожный оптимизм относительно возможности японских инвестиций в проект стоимостью 44 миллиарда долларов.
Несмотря на публичную активность Трампа вокруг этой инициативы, японская сторона не упомянула о ней в своих официальных заявлениях. В то же время американская администрация продолжает продвигать идею наращивания экспорта СПГ в Восточную Азию, что имеет целью укрепление экономических связей между Вашингтоном и его союзниками в регионе. По данным экспертов, такие шаги также могут помочь сдержать влияние Китая и России на энергетическом рынке.
Япония является вторым в мире потребителем СПГ, и ее участие в этом проекте может сыграть ключевую роль в развитии новых рынков для американского газа, особенно в Юго-Восточной Азии. Кроме того, укрепление энергетического партнерства между США, Японией и Южной Кореей обсуждалось на встрече министров иностранных дел этих стран, во время которой стороны согласились усилить сотрудничество в сфере энергетической безопасности.
Однако реализация проекта СПГ на Аляске сталкивается с серьезными финансовыми и логистическими вызовами. Несмотря на заинтересованность со стороны Вашингтона, вопросы об экономической целесообразности и долгосрочной рентабельности остаются открытыми.
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