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Цены на природный газ в США достигли рекорда: в чем причина

Цены на природный газ в США достигли рекорда: в чем причина

Киев  •  УНН

 • 8642 просмотра

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Фьючерсы на природный газ в США достигли самого высокого уровня за два года из-за суровых зимних условий. Замерзание газовых скважин и рекордный экспорт LNG привели к росту цен на 29% за неделю.

Фьючерсы на природный газ в США достигли самого высокого уровня за более чем два года из-за суровых зимних условий, которые увеличили спрос и ограничили поставки. Об этом пишет Trading Economics, передает УНН.

Из-за замерзания газовых скважин в ключевых регионах добычи, производство снизилось, а рекордные экспортные объемы сжиженного природного газа (LNG) еще больше осложнили ситуацию на рынке

- говорится в сообщении.

Этот всплеск является частью длительного роста, что подтолкнуло цены на газ до технически перепроданного уровня и вызвало резкий рост стоимости акций крупных газовых компаний.

Фьючерсы на газ с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 6,8% в среду, закрывшись на уровне 4,280 доллара за миллион британских термических единиц (MMBtu), что является их самым высоким закрытием с декабря 2022 года. Это седьмой день подряд роста, чего не наблюдалось с июля 2021 года. Рост, который поднял цены на газ на 29% всего за неделю, происходит на фоне снижения температуры, что увеличивает спрос на отопление и одновременно ограничивает производство из-за замерзания в ключевых поставочных регионах.

Соотношение цены на нефть к цене на газ резко сократилось из-за этого всплеска газовых цен и снижения цен на нефть, снизившись до уровня 17 к 1, что является самым низким уровнем с декабря 2022 года. Исторически, цена на нефть в 2025 году в среднем была в 20 раз выше цены газа, по сравнению с 33 раза в 2024 году и пятилетней средней величиной в 21 раз между 2019 и 2023 годами. Эти изменения свидетельствуют об изменении динамики на энергетическом рынке, делая природный газ более конкурентоспособной альтернативой нефти с точки зрения цены.

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С точки зрения поставок, производство немного восстановилось в начале февраля, с объемом добычи газа в нижних 48 штатах средней величиной 105,0 миллиарда кубических футов в день (Bcf/d), что больше, чем 102,7 Bcf/d в январе. Однако, из-за арктического холода, который охватил ключевые регионы производства, объем суточной добычи за последние две недели снизился на 6,7 Bcf/d, достигнув четырехнедельного минимума в 100,1 Bcf/d. Это резкое падение подчеркивает уязвимость газодобычи к экстремальным погодным условиям, поскольку замерзание продолжает влиять на работу скважин и потоки трубопроводов.

Несмотря на эти ограничения поставок, экспорт LNG достиг рекордных уровней, еще больше обостряя ситуацию на внутреннем рынке. Потоки газа на заводы сжиженного природного газа в феврале в среднем составили 15,4 Bcf/d, что больше, чем 14,6 Bcf/d в январе, превысив предыдущий месячный рекорд 14,7 Bcf/d, установленный в декабре 2023 года. Экспорт газа достиг исторического максимума в 16,2 Bcf/d во вторник, превысив предыдущий рекорд в 16,0 Bcf/d, установленный всего за день до этого. Быстрое расширение мощностей LNG в США играет ключевую роль в поддержке спроса, в частности завод Plaquemines LNG компании Venture Global в Луизиане, который повысил производство до новых максимумов - 1,6 Bcf/d.

Цены на газ в Европе достигли 2-летнего максимума на фоне погоды и истощения запасов - WSJ10.02.25, 14:19 • 25330 просмотров

Прогнозы погоды указывают, что холодные температуры будут преобладать в большинстве штатов США до 22 февраля, что будет поддерживать высокий спрос на отопление перед тем, как температуры вернутся к сезонным нормам в конце февраля и в начале марта. Когда температура снизится, спрос на газ, включая экспорт, ожидается уменьшить с 146,8 Bcf/d на этой неделе до 129,2 Bcf/d на следующей неделе.

Между тем, незапланированные перебои в работе ключевых LNG-объектов добавили неопределенности на рынке. Экспортный завод Cameron LNG в Луизиане испытывает значительное снижение потоков газа на переработку, снизившись до двухмесячного минимума в 1,6 Bcf/d в среду, по сравнению с 2,4 Bcf/d в предыдущий день. Хотя через Луизиану прошел сильный шторм, возможные последствия этого для завода пока неясны.

Напомним

Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в этом месяце обсудил возможность привлечения Токио к реализации проекта по добыче и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из Аляски. https://unn.ua/amp/ssha-ta-yaponiia-obhovoriuiut-hazovyi-proiekt-na-aliastsi-za-dollar44-mlrd

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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