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ИИ увеличивает спрос на энергию и угрожает заработку американских экспортеров СПГ

Киев • УНН

 • 4966 просмотра

Спрос на электроэнергию от ИИ может перегрузить энергосистемы США, увеличить цены на газ и создать проблемы для заводов СПГ. В то же время недостаточно обновленная инфраструктура способствует отключениям и волатильности цен в Соединенных Штатах.

ИИ увеличивает спрос на энергию и угрожает заработку американских экспортеров СПГ

Рост спроса на электроэнергию в ближайшие годы может перегрузить системы США. Последствиями может стать повышение цен на природный газ и проблемы для заводов по производству сжиженного природного газа.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно недавнему отчету Международного энергетического агентства - к 2030 году на энергетическом рынке США вырастет с 6% сегодня до 13% доля центров обработки данных. Это увеличит почти на половину рост спроса на электроэнергию.

Спрос на электроэнергию со стороны американских центров обработки данных вырастет примерно на 240 тераватт-часов, что примерно равно общему мировому спросу на электроэнергию для центров обработки данных в 2022 году, в период между 2024 и 2030 годами.

Резкий рост спроса на электроэнергию в ближайшие годы, обусловленный развитием искусственного интеллекта, может сильно нагрузить "скрипучие" энергетические системы, пишет издание. Это повлияет на инфраструктуру Соединенных Штатов.

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При этом, как ожидается, природный газ обеспечит более 130 ТВт-ч этого дополнительного спроса.

Газ уже является крупнейшим источником электроэнергии для центров обработки данных, удовлетворяя 40% этих потребностей.

- пишет издание.

Указанные выше изменения, которые могут осуществиться в течение периода в 5 лет, отразятся на ценах на природный газ. Экономика заводов по производству СПГ может пострадать.

Добыча газа растет. Системы ИИ потребляют больше?

Добыча природного газа в США резко возросла за последние 15 лет благодаря огромным наземным сланцевым месторождениям в США. Также есть прогнозы LSEG, согласно которым к 2028 году производство переохлажденного топлива вырастет более чем вдвое. Речь идет о достижении почти 30 млрд куб. футов в сутки (сейчас в прогнозах подтверждение роста от 12 до 27 млрд кубических футов за 4 года - с 2024 до 2028 года).

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Добыча газа в США достигнет пика в начале 2030-х годов. Впрочем стремительный рост добычи СПГ, которому способствовали дешевые внутренние цены, может не успеть за растущим спросом на природный газ со стороны центров обработки данных и других промышленных и бытовых источников. Это один из факторов роста цен на газ в США в следующий период времени.

Сейчас стоимость строительства газовой электростанции с 2022 года утроилась до 2400 долларов за киловатт. Это недавно подтвердил директор NextEra Energy Джон Кетчум.

Критическое состояние инфраструктуры в некоторых районах США

Но есть также проблема устаревшей энергетической инфраструктуры. США не инвестировали достаточно средств в полноценную модернизацию, говорится в материале.

Соответствующая проблема проявляется в волне отключений электроэнергии в Техасе и Флориде в 2021 и 2024 годах. Тогда это было обусловлено сильными штормами.

Спрос на электроэнергию и газ в США растет, то растет и давление на энергетическую инфраструктуру страны, такую как системы передачи и распределения электроэнергии и газопроводы.

- пишет Reuters.

Таким образом этот клубок факторов по сути является предпосылками большего количества отключений и большей волатильности цен на газ.

Напомним

Бум искусственного интеллекта требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, создавая риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии, поскольку ИИ может заставить компании больше полагаться на ископаемые виды топлива, чем ожидалось.

Фьючерсы на природный газ в США достигли самого высокого уровня за два года из-за суровых зимних условий. Замерзание газовых скважин и рекордный экспорт LNG привели к росту цен на 29% за неделю.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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