Ще плюс 1260 окупантів і 9 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 539 320 осіб, 8042 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,

танків ‒ 8042 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,

артилерійських систем – 14363 (+42) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 868 (+5) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

На фронті відбулося 116 бойових зіткнень – Генштаб