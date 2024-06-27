Еще плюс 1260 оккупантов и 9 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 539 320 человек личного состава и 8042 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 539 320 человек, 8042 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 539 320 (+1260) человек,
- танков-8042 (+3) ед,
- боевых бронированных машин-15459 (+9) ЕД,
- артиллерийских систем-14363 (+42) ЕД,
- РСЗО-1108 (+0) ЕД,
- средства ПВО-868 (+5) ЕД,
- самолетов-359 (+0) ЕД,
- вертолетов-326 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-11459 (+24),
- крылатые ракеты-2324 (+0),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-19468 (+61) ед,
- специальная техника-2420 (+11).
На фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб26 июня 2024, 20:02 • 45712 просмотров
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