С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Кроме того, состоялось 43 вражеских авиаудара - в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 359 дронов-камикадзе и осуществили более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские террористы 10 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Липцов, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

По имеющейся на данный момент информации, уничтожено и повреждено 40 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Также поражено 30 вражеских блиндажей.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80 процентов от всех атак.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спирного и Раздоловки. Более половины боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещеевки.

На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецка, Дачного и Северного, три боестолкновения завершились. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор нарастил усилия - всего совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений продолжаются, в частности, у Евгеновки и Новоалександровки. Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. Бой возле Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб о ситуации на фронте: противник атакует в районе Часового Яра, вблизи Клещеевки - получил достойный отпор