Количество боевых столкновений возросло до 71. На Краматорском направлении противник атакует в районе Часового Яра, на Торецком - резко возросло количество штурмов оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 71 - говорится в сводке.

На Харьковском направлении захватчики за день шесть раз без успеха атаковали в районах Волчанска и Липцов. Возле последнего продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении террористы атакуют при поддержке авиации. Удару неуправляемыми авиаракетами подверглась Петропавловка, еще двумя бомбами оккупанты ударили по Надежде. Всего же за сегодня российские захватчики сбросили на направлении почти полтора десятка КАБов. В настоящее время, отражено пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестового.

На Лиманском направлении противник в течение дня 8 раз безуспешно атаковал наши позиции. В районах Макеевки и Невского продолжаются еще три боестолкновения. Ситуация контролируемая.

Продолжает проявлять активность оккупационная армия на Северском направлении. Продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении противник атакует в районе Часового Яра - наши воины отражают штурмы в двух локациях. С начала суток российские войска пытались четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Силы обороны уже дали достойный отпор оккупантам вблизи Клещеевки. Вражеские потери уточняются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов резко увеличилось до шести. Северное и Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. Сейчас Силы обороны отражают пять штурмовых действий противника, еще одна атака, у Дачного, остановлена.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 20 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять вражеских штурмов, 11 боестолкновений еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Общее количество атак на направлении возросло до шести. В районы Карловки и Селидово оккупанты сбросили по управляемой авиабомбе.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб