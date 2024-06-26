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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На фронті відбулося 116 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

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На лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень, коли російські війська намагалися використати свою перевагу в живій силі та повітряній підтримці, застосовуючи ракети, авіаудари та безпілотники-камікадзе, в той час як українські війська відбивали численні атаки на різних ділянках фронту.

На фронті відбулося 116 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Крім того, відбулось 43 ворожих авіаудари - зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили  понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

За наявною на цей час інформацією, знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного, три боєзіткнення завершились. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб про ситуацію на фронті: противник атакує в районі Часового Яру, поблизу Кліщіївки - отримав гідну відсіч26.06.24, 16:53 • 21390 переглядiв

Лілія Подоляк

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