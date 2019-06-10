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Шанс пройти до Ради поки мають п'ять партій - опитування

Шанс пройти до Ради поки мають п'ять партій - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Шанс пройти до Верховної Ради на парламентських виборах наразі мають п'ять політичних партій, тривідсотковий прохідний бар'єр, згідно з результатами опитування, подолають шість партій. Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з результатами соцопитування, що стосується тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку червня), зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 5 партій.

Так, 48,5% українців проголосували б за партію "Слуга народу", 11,8% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 8,1% – за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність", 7,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 5,6% – за партію "Голос".

Тривідсотковий бар'єр, який передбачений у новому Виборчому кодексі, якій парламентарі планують ухвалити до виборів, подолає ще одна партія – "Сила і Честь", за яку готові віддати голоси 3,8% українців, серед тих, хто визначився.

У той же час є ціла низка партій, які були популярні у минулому і були представлені в парламенті нинішнього скликання. Зокрема, Радикальну партію Олега Ляшка готові підтримати лише 2,9% українців, за "Опозиційний блок" планують віддати свої голоси лише 0,9% опитаних, партію "Відродження" і "Об'єднання "Самопоміч" – по 0,6%. Ще 1,9% українців планує голосувати за партію "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", 1,8% – за партію "Громадянська позиція", 0,4% – за партію "Національний корпус".

Додамо, наведені дані були отримані під час всеукраїнського опитування громадської думки з 26 травня по 7 червня 2019 року КМІС. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3%.

Нагадаємо, на думку соціологів, у нових політичних партій невеликі шанси подолати 5% бар’єр на дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня.

Українські Національні Новини

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