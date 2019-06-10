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Шанс пройти в Раду имеют пять партий - опрос

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Шанс пройти в Верховную Раду на парламентских выборах на данный момент имеют пять политических партий, 3-процентный проходной барьер, согласно результатам опроса, преодолеют шесть партий. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает УНН со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

Согласно результатам соцопроса, что касается тех, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале июня), сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий.

Так, 48,5% украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа", 11,8% - за партию "Оппозиционная платформа - "За життя", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 5,6% - за партию "Голос".

Трехпроцентный барьер, который предусмотрен в новом Избирательном кодексе, которой парламентарии планируют принять до выборов, преодолеет еще одна партия - "Сила и Честь", за которую готовы отдать голоса 3,8% украинцев, среди тех, кто определился.

В то же время есть целый ряд партий, которые были популярны в прошлом и были представлены в парламенте нынешнего созыва. В частности, Радикальную партию Олега Ляшко готовы поддержать только 2,9% украинцев, за "Оппозиционный блок" планируют отдать свои голоса лишь 0,9% опрошенных, партию "Видродження" и "Объединение "Самопомич" - по 0,6%. еще 1,9% украинцев планируют голосовать за партию "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,8% - за партию "Гражданская позиция", 0,4% - за партию "Национальный корпус".

Добавим, приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 26 мая по 7 июня 2019 года КМИС. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, по мнению социологов, у новых политических партий небольшие шансы преодолеть 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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