Шанс пройти в Раду имеют пять партий - опрос

Согласно результатам соцопроса, что касается тех, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале июня), сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий.

Так, 48,5% украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа", 11,8% - за партию "Оппозиционная платформа - "За життя", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 5,6% - за партию "Голос".

Трехпроцентный барьер, который предусмотрен в новом Избирательном кодексе, которой парламентарии планируют принять до выборов, преодолеет еще одна партия - "Сила и Честь", за которую готовы отдать голоса 3,8% украинцев, среди тех, кто определился.

В то же время есть целый ряд партий, которые были популярны в прошлом и были представлены в парламенте нынешнего созыва. В частности, Радикальную партию Олега Ляшко готовы поддержать только 2,9% украинцев, за "Оппозиционный блок" планируют отдать свои голоса лишь 0,9% опрошенных, партию "Видродження" и "Объединение "Самопомич" - по 0,6%. еще 1,9% украинцев планируют голосовать за партию "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,8% - за партию "Гражданская позиция", 0,4% - за партию "Национальный корпус".

Добавим, приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 26 мая по 7 июня 2019 года КМИС. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, по мнению социологов, у новых политических партий небольшие шансы преодолеть 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.