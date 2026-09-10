"Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів - де дивитися поєдинок, фаворит

Сьогодні, 10 вересня, донецький "Шахтар" розпочинає виступи у Лізі чемпіонів сезону 2026/2027. У першому турі чемпіон України зіграє проти нідерландського "ПСВ". УНН розповідає, де дивитися поєдинок, історію протистоянь та хто фаворит букмекерів.

Деталі

Поєдинок на "Стемфорд Бридж" у Лондоні розпочнеться о 19:45 за київським часом. У першому турі "Шахтар" зустрінеться із нідерландським "ПСВ".

Команди між собою зустрічалися лише одного разу - у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2024/2025. Тоді мінімальну перемогу здобув "ПСВ" - 3:2.

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"Шахтар" у Чемпіонаті України встиг вже провести 5 ігор, у яких здобув 4 перемоги та одного разу поступився - у матчі 4 туру УПЛ "Поліссю" (2:0).

"ПСВ" також вже провів 5 матчів у Чемпіонаті Нідерландів, у яких здобув 4 перемоги та одну нічию.

Зокрема, "ПСВ" здобув розгромну перемогу над "Утрехтом" (6:1), за який виступає українець Артем Степанов (до слова, саме Степанов відкрив рахунок у матчі), а також здобув впевнену перемогу над "Аяксом" (3:2), куди перейшов Віктор Циганков.

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У цьому поєдинку "Шахтарю" не допоможуть Кіріл Фесюн, Марлон та Педріньо через травми.

Букмекери віддають перевагу нідерландському клубу, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,53. На перемогу "Шахтаря" дають - 5,95, а на нічию - 4,80.

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Трансляцію покажуть на каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у розділі "Спорт". Для перегляду матчу необхідна підписка "Спорт" або будь-який тариф з лінійки "MEGOPACK": "Максимальна", N+S або Y.

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