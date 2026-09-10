"Шахтёр" стартует в Лиге чемпионов — где смотреть матч, кто фаворит

Сегодня, 10 сентября, донецкий "Шахтёр" начинает выступления в Лиге чемпионов сезона 2026/2027. В первом туре чемпион Украины сыграет против нидерландского "ПСВ". УНН рассказывает, где смотреть поединок, историю противостояний и кто фаворит букмекеров.

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Поединок на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне начнётся в 19:45 по киевскому времени. В первом туре "Шахтёр" встретится с нидерландским "ПСВ".

Команды встречались между собой лишь однажды — в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Тогда минимальную победу одержал "ПСВ" — 3:2.

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"Шахтёр" в Чемпионате Украины уже успел провести 5 игр, в которых одержал 4 победы и один раз уступил — в матче 4-го тура УПЛ "Полесью" (2:0).

"ПСВ" также уже провёл 5 матчей в Чемпионате Нидерландов, в которых одержал 4 победы и сыграл вничью один раз.

В частности, "ПСВ" одержал разгромную победу над "Утрехтом" (6:1), за который выступает украинец Артём Степанов (к слову, именно Степанов открыл счёт в матче), а также одержал уверенную победу над "Аяксом" (3:2), куда перешёл Виктор Цыганков.

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В этом поединке "Шахтёру" не помогут Кирилл Фесюн, Марлон и Педриньо из-за травм.

Букмекеры отдают предпочтение нидерландскому клубу, на победу которого можно поставить с коэффициентом — 1,53. На победу "Шахтёра" дают — 5,95, а на ничью — 4,80.

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