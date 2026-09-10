"Шахтёр" стартует в Лиге чемпионов — где смотреть матч, кто фаворит

$44.650.1851.990.35
ukenru
Эксклюзив
10:20 • 7092 просмотра
Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ
10:12 • 12670 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка
08:42 • 13237 просмотра
В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшиеPhotoVideo
07:17 • 17111 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Эксклюзив
06:57 • 27951 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
06:38 • 15769 просмотра
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитомVideo
04:58 • 24201 просмотра
Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
10 сентября, 04:35 • 20818 просмотра
Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
10 сентября, 04:21 • 16548 просмотра
В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINTVideo
10 сентября, 02:57 • 18371 просмотра
рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
6м/с
34%
745мм
Популярные новости
119-летний мужчина из Коста-Рики может стать старейшим человеком в миреPhoto10 сентября, 00:54 • 11504 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 27220 просмотра
Из-за дефицита Россия попросила Вьетнам предоставить ей самолёты вместе с экипажами10 сентября, 02:18 • 9930 просмотра
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 10 сентября, 03:55 • 15549 просмотра
Удары рф по складам вызвали перебои с продуктами в Киеве и других городах Украины - The Guardian05:46 • 14789 просмотра
публикации
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10:12 • 12625 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10:02 • 9828 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
06:57 • 27909 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 43581 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 47409 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Виталий Кличко
Тарас Высоцкий
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 27747 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 28711 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 30181 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 29167 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 28829 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Бильд
Хранитель
Отопление
Техника

"Шахтёр" стартует в Лиге чемпионов — где смотреть матч, кто фаворит

Киев • УНН

 • 368 просмотра

10 сентября "Шахтёр" сыграет с ПСВ в первом туре Лиги чемпионов. Матч начнётся в 19:45, трансляция — на MEGOGO.

"Шахтёр" стартует в Лиге чемпионов — где смотреть матч, кто фаворит

Сегодня, 10 сентября, донецкий "Шахтёр" начинает выступления в Лиге чемпионов сезона 2026/2027. В первом туре чемпион Украины сыграет против нидерландского "ПСВ". УНН рассказывает, где смотреть поединок, историю противостояний и кто фаворит букмекеров. 

Подробности

Поединок на  "Стэмфорд Бридж" в Лондоне начнётся в 19:45 по киевскому времени. В первом туре "Шахтёр" встретится с нидерландским "ПСВ". 

Команды встречались между собой лишь однажды — в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Тогда минимальную победу одержал "ПСВ" — 3:2. 

Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура07.09.26, 16:32 • 66268 просмотров

"Шахтёр" в Чемпионате Украины уже успел провести 5 игр, в которых одержал 4 победы и один раз уступил — в матче 4-го тура УПЛ "Полесью" (2:0). 

"ПСВ" также уже провёл 5 матчей в Чемпионате Нидерландов, в которых одержал 4 победы и сыграл вничью один раз. 

В частности, "ПСВ" одержал разгромную победу над "Утрехтом" (6:1), за который выступает украинец Артём Степанов (к слову, именно Степанов открыл счёт в матче), а также одержал уверенную победу над "Аяксом" (3:2), куда перешёл Виктор Цыганков. 

Цыганков перешёл из «Жироны» в «Аякс»27.08.26, 14:39 • 5547 просмотров

В этом поединке "Шахтёру" не помогут Кирилл Фесюн, Марлон и Педриньо из-за травм. 

Букмекеры отдают предпочтение нидерландскому клубу, на победу которого можно поставить с коэффициентом — 1,53. На победу "Шахтёра" дают — 5,95, а на ничью — 4,80. 

"Реал" победил "Интер", "Манчестер Сити" разобрался с "Порту": стартовал основной этап Лиги чемпионов09.09.26, 00:04 • 2718 просмотров

Трансляцию покажут на канале "MEGOGO Футбол 1", а также в разделе "Спорт". Для просмотра матча необходима подписка "Спорт" или любой тариф из линейки "MEGOPACK": "Максимальная", N+S или Y. 

"Барселона" разгромила "Фейеноорд", ПСЖ забил 6 мячей: результаты игрового дня Лиги чемпионов10.09.26, 00:04 • 11065 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Лондон