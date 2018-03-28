Шахраї вирішили нажитися на клієнтах неплатоспроможних банків

КИЇВ. 28 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб застеріг клієнтів неплатоспроможних банків від співпраці з третіми особами, які пропонують сумнівні з точки зору законодавства послуги. Шахраї використовують дві схеми: перша спрямована на позичальників банку з векселями, друга - на кредиторів, яким пропонується у якості задоволення вимог отримати частину майна банку, передає УНН з посиланням на ФГВФО.