Шахраї вирішили нажитися на клієнтах неплатоспроможних банків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб застеріг клієнтів неплатоспроможних банків від співпраці з третіми особами, які пропонують сумнівні з точки зору законодавства послуги. Шахраї використовують дві схеми: перша спрямована на позичальників банку з векселями, друга - на кредиторів, яким пропонується у якості задоволення вимог отримати частину майна банку, передає УНН з посиланням на ФГВФО.
У результаті реалізації першої схеми позичальники стають держателем векселя, яким, за словами її авторів, можуть погасити свої боргові зобов’язання перед неплатоспроможними банками.
“Відповідно до законодавства, вексель є платіжним розрахунковим засобом. Однак, умова про проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково повинна бути відображена у відповідному договорі. У кредитних договорах, які укладались між фізичними особами та банками, які на сьогодні є в управлінні Фонду гарантування, така умова не передбачена”, — звернули увагу у Фонді.
Друга схема скерована на кредиторів неплатоспроможних банків. Їм пропонують отримати частину майна неплатоспроможного банку в рахунок задоволення кредиторських вимог. Як гарантія, надається відповідне фальшиве повідомлення, підписане нібито посадовими особами Фонду гарантування.
ФГВФО наголосив на тому, що ніколи не здійснює розрахунки майном неплатоспроможних банків, оскільки це суперечить вимогам закону.
Фонд гарантування закликав тих, кому треті особи пропонують сумнівні послуги, повідомляти про ці факти до департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО за телефоном: 044-333-36-08.
У ФГВФО додали, що ключовою фігурою оборудки виступає обслуговуючий кооператив, який зареєстрований в Івано-Франківській області (м. Яремча).
Нагадаємо, нещодавно від імені ДФС здійснювалась розсилка листів зі шкідливим програмним забезпеченням.