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Мошенники решили нажиться на клиентах неплатежеспособных банков

Мошенники решили нажиться на клиентах неплатежеспособных банков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц предостерег клиентов неплатежеспособных банков от сотрудничества с третьими лицами, которые предлагают сомнительные с точки зрения законодательства услуги. Мошенники используют две схемы: первая направлена на заемщиков банка с векселями, вторая - на кредиторов, которым предлагается в качестве удовлетворения требований получить часть имущества банка, передает УНН со ссылкой на ФГВФЛ.

В результате реализации первой схемы заемщики становятся держателем векселя, которым, по словам ее авторов, могут погасить свои долговые обязательства перед неплатежеспособными банками.

“Согласно законодательству, вексель является платежным расчетным средством. Однако, условие о проведении расчетов с применением векселей обязательно должно быть отражено в соответствующем договоре. В кредитных договорах, заключавшихся между физическими лицами и банками, которые сегодня находятся в управлении Фонда гарантирования, такое условие не предусмотрено”, - обратили внимание в Фонде.

Вторая схема направлена ​​на кредиторов неплатежеспособных банков. Им предлагают получить часть имущества неплатежеспособного банка в счет удовлетворения кредиторских требований. В качестве гарантии, предоставляется соответствующее фальшивое сообщение, подписанное якобы должностными лицами Фонда гарантирования.

ФГВФЛ отметил, что никогда не осуществляет расчеты имуществом неплатежеспособных банков, поскольку это противоречит требованиям закона.

Фонд гарантирования призвал тех, кому третьи лица предлагают сомнительные услуги, сообщать об этих фактах в департамент расследования противоправных деяний ФГВФЛ по телефону: 044-333-36-08.

В ФГВФЛ добавили, что ключевой фигурой сделки выступает обслуживающий кооператив, который зарегистрирован в Ивано-Франковской области (г. Яремча).

Напомним, недавно от имени ГФС осуществлялась рассылка писем с вредоносным программным обеспечением.

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