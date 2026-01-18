Шахраї пропонують безкоштовне пальне за підписку на Telegram-канал - ЦПД
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про фейкові промокоди на пальне. Шахраї пропонують 10 літрів пального за підписку, отримуючи доступ до акаунтів через фішингові сторінки.
Центр протидії дезінформації РНБО України попередив українців про фейкові "промокоди на пальне", яке поширюють шахраї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД.
Деталі
Українців попередили, що в соцмережах і месенджерах поширюють повідомлення щодо нібито безкоштовних 10 літрах пального за підписку на Telegram-канал.
Посилання ведуть на фішингові сторінки, стилізовані під сайти АЗС, де користувачам пропонують ввести номер телефону та коди підтвердження. У такий спосіб зловмисники отримують доступ до акаунтів і використовують їх для подальшого шахрайства
Громадян України закликали не переходити за підозрілими лінками, не вводити коди підтвердження, та перевіряти акції на офіційних ресурсах.
Нагадаємо
Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманити персональні дані у користувачів під виглядом посилок, які начебто загубилися на пошті.