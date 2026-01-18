Шахраї пропонують безкоштовне пальне за підписку на Telegram-канал - ЦПД

$43.180.08
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 27960 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 52323 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 32687 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 43781 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 51134 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 41741 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 63123 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30540 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46668 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал18 січня, 00:10 • 8288 перегляди
У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин18 січня, 00:24 • 7870 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 8790 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 58847 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 10905 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 28832 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 63124 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 36018 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 67577 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 97116 перегляди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 4376 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 22930 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 20479 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 18551 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 17995 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Шахраї пропонують безкоштовне пальне за підписку на Telegram-канал - ЦПД

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про фейкові промокоди на пальне. Шахраї пропонують 10 літрів пального за підписку, отримуючи доступ до акаунтів через фішингові сторінки.

Шахраї пропонують безкоштовне пальне за підписку на Telegram-канал - ЦПД

Центр протидії дезінформації РНБО України попередив українців про фейкові "промокоди на пальне", яке поширюють шахраї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД.

Українців попередили, що в соцмережах і месенджерах поширюють повідомлення щодо нібито безкоштовних 10 літрах пального за підписку на Telegram-канал.

Посилання ведуть на фішингові сторінки, стилізовані під сайти АЗС, де користувачам пропонують ввести номер телефону та коди підтвердження. У такий спосіб зловмисники отримують доступ до акаунтів і використовують їх для подальшого шахрайства 

- йдеться в повідомленні.

Громадян України закликали не переходити за підозрілими лінками, не вводити коди підтвердження, та перевіряти акції на офіційних ресурсах.

Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманити персональні дані у користувачів під виглядом посилок, які начебто загубилися на пошті.

Євген Устименко

Соціальна мережа
Рада національної безпеки і оборони України
Україна