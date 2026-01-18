$43.180.08
Мошенники предлагают бесплатное топливо за подписку на Telegram-канал - ЦПД

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о фейковых промокодах на топливо. Мошенники предлагают 10 литров топлива за подписку, получая доступ к аккаунтам через фишинговые страницы.

Мошенники предлагают бесплатное топливо за подписку на Telegram-канал - ЦПД

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупредил украинцев о фейковых "промокодах на топливо", которые распространяют мошенники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦПД.

Подробности

Украинцев предупредили, что в соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о якобы бесплатных 10 литрах топлива за подписку на Telegram-канал.

Ссылки ведут на фишинговые страницы, стилизованные под сайты АЗС, где пользователям предлагают ввести номер телефона и коды подтверждения. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам и используют их для дальнейшего мошенничества 

- говорится в сообщении.

Граждан Украины призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить коды подтверждения и проверять акции на официальных ресурсах.

Напомним

Мошенники в Украине придумали новый способ выманить персональные данные у пользователей под видом посылок, которые якобы потерялись на почте.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина