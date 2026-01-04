$42.170.00
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
AH-64 Apache

Обережно, шахраї: Центр протидії дезінформації попереджає про фейкові SMS від імені пошти

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманити персональні дані у користувачів під виглядом посилок, які начебто загубилися на пошті.

Обережно, шахраї: Центр протидії дезінформації попереджає про фейкові SMS від імені пошти

В Україні зафіксовано сплеск шахрайської активності, де зловмисники маскуються під відомі поштові сервіси. Користувачам масово надходять фейкові SMS-повідомлення про нібито неможливість доставки посилки через "неправильну адресу" або "відсутній індекс". Про це повідомляє ЦПД, пише УНН.

Деталі

Зловмисники розсилають повідомлення з невідомих номерів, які містять посилання на сторонній ресурс. Жертві пропонують перейти за посиланням, щоб "оновити дані" для успішного отримання відправлення.

Насправді це фішингові сайти, інтерфейс яких копіює офіційні сторінки поштових операторів. Після введення персональних чи банківських даних на таких ресурсах шахраї отримують повний доступ до рахунків та особистої інформації користувача.

Заходи безпеки

Кіберполіція та Центр протидії дезінформації наголошують, що офіційні поштові сервіси ("Укрпошта", "Нова пошта" тощо) не надсилають SMS із сумнівними посиланнями з приватних номерів.

Для захисту своїх коштів дотримуйтеся наступних правил:

  • не переходьте за посиланнями у повідомленнях від невідомих відправників;
    • перевіряйте статус посилки лише на офіційному сайті сервісу або в мобільному додатку;
      • ніколи не вводьте дані банківських карток на сторонніх ресурсах;
        • у разі випадкового розголошення даних негайно заблокуйте картку через свій банк.

          Якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте про це Кіберполіцію через форму зворотного зв'язку на офіційному сайті або за номером 102.

