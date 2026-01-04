$42.170.00
Осторожно, мошенники: Центр противодействия дезинформации предупреждает о фейковых SMS от имени почты

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Мошенники в Украине придумали новый способ выманить персональные данные у пользователей под видом посылок, которые якобы потерялись на почте.

Осторожно, мошенники: Центр противодействия дезинформации предупреждает о фейковых SMS от имени почты

В Украине зафиксирован всплеск мошеннической активности, где злоумышленники маскируются под известные почтовые сервисы. Пользователям массово поступают фейковые SMS-сообщения о якобы невозможности доставки посылки из-за "неправильного адреса" или "отсутствующего индекса". Об этом сообщает ЦПД, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники рассылают сообщения с неизвестных номеров, которые содержат ссылку на сторонний ресурс. Жертве предлагают перейти по ссылке, чтобы "обновить данные" для успешного получения отправления.

На самом деле это фишинговые сайты, интерфейс которых копирует официальные страницы почтовых операторов. После ввода персональных или банковских данных на таких ресурсах мошенники получают полный доступ к счетам и личной информации пользователя.

Меры безопасности

Киберполиция и Центр противодействия дезинформации отмечают, что официальные почтовые сервисы ("Укрпочта", "Новая почта" и т.д.) не присылают SMS с сомнительными ссылками с частных номеров.

Для защиты своих средств придерживайтесь следующих правил:

не переходите по ссылкам в сообщениях от неизвестных отправителей;

проверяйте статус посылки только на официальном сайте сервиса или в мобильном приложении;

никогда не вводите данные банковских карт на сторонних ресурсах;

в случае случайного разглашения данных немедленно заблокируйте карту через свой банк.

Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом Киберполиции через форму обратной связи на официальном сайте или по номеру 102.

Степан Гафтко

Общество
Банковская карта
Нова Пошта
Укрпочта
Украина