Шахраї полюють на доступ до акаунтів у Facebook: у ЦПД попередили про чергову схему

Центр протидії дезінформації повідомляє, що шахраї намагаються отримати доступ до акаунтів у Facebook. За допомогою попередження про так зване "порушення правил", вони намагаються отримати доступ до паролів, логінів та коду двофакторної автентифікації, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦПД в Telegram.

Шахраї намагаються отримати доступ до акаунтів користувачів у Facebook. Зловмисники розсилають фейкові листи нібито від служби підтримки соцмережі. У них йдеться про "порушення правил" і "загрозу блокування акаунта" - йдеться у повідомленні.

Деталі

Користувачеві, щоб уникнути "халепи" пропонують перейти за посиланням на сайт і пройти так звану перевірку. Для цього людина має ввести свій логін, пароль і код двофакторної автентифікації.

У Держспецзв’язку повідомили, що насправді це шахрайський сайт, який імітує справжній. Аферисти використовують ці дані, щоб захопити акаунт і надалі використовувати його у своїх схемах.

У жодному разі не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах, перевіряйте адресу відправника та протокол безпеки - застерегли в ЦПД.

Там також проінформували, що справжні листи від Meta можна знайти у Facebook в розділі "Пароль і безпека".

Доповнення

Нова шахрайська кампанія видає себе за Apple та Google, розсилаючи фейкові сповіщення про "спонсоровану атаку" на пристрої. Перехід за цими фішинговими посиланнями може призвести до викрадення даних або зараження шкідливим програмним забезпеченням.

Кіберполіція застерігає щодо шахрайських схем з надмірними знижками в онлайн-магазинах. Щоб не потрапити на гачок, порівнюйте ціни та обирайте післяплату.