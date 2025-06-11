Суперціна чи суперобман: у кіберполіції пояснили, як не стати жертвою шахраїв з онлайн-розпродажів
Київ • УНН
Кіберполіція застерігає про шахрайські схеми з надмірними знижками в онлайн-магазинах. Щоб не потрапити на гачок, порівнюйте ціни та обирайте післяплату.
Величезні знижки, смартфони за копійки, брендовий одяг майже даром - усе це може бути не вигідною покупкою, а ретельно замаскованою шахрайською схемою. Як працюють аферисти та як убезпечити себе, розповіли у Кіберполіції пише УНН.
Бачиш суперзнижки на топові товари, смартфони, техніка, брендовий одяг за копійки? Обережно. Це може бути шахрайською пасткою!
У Кіберполіції пояснюють, як працюють шахраї:
- виставляють товар за неймовірно низькою ціною – значно дешевше за ринкову вартість;
- запевняють, що товар оригінальний, новий і в обмеженій кількості. Переконують швидше купити;
- вимагають повну або часткову передоплату, пояснюючи це великою кількістю охочих;
- зникають одразу після отримання грошей: товар не приходить, а сторінку магазину видаляють.
Як не потрапити в шахрайську пастку:
- порівнюй ціни. Якщо товар коштує значно дешевше за ринкову вартість – це може бути ознакою шахрайства. Реальні магазини не продають товари у 2–3 рази дешевше їх собівартості;
- перевіряй продавця. Шукай відгуки, перевіряй сайт. Шахраї можуть маскуватися під відомі магазини;
- не поспішай платити. Обирай післяплату, платіть тільки за те, що отримали.
Тримай в секреті свої платіжні дані! Пін-код від платіжної картки, CVV-код чи пароль для здійснення входу в банкінг запитують тільки шахраї! Важливо розуміти, що справжні знижки існують, але, якщо ціна надто нижче за ринкову, то це може бути шахрайською пасткою!
Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки23.04.25, 11:41 • 38599 переглядiв