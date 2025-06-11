Суперціна чи суперобман: у кіберполіції пояснили, як не стати жертвою шахраїв з онлайн-розпродажів

Величезні знижки, смартфони за копійки, брендовий одяг майже даром - усе це може бути не вигідною покупкою, а ретельно замаскованою шахрайською схемою. Як працюють аферисти та як убезпечити себе, розповіли у Кіберполіції пише УНН.

Бачиш суперзнижки на топові товари, смартфони, техніка, брендовий одяг за копійки? Обережно. Це може бути шахрайською пасткою! - ідеться у дописі.

У Кіберполіції пояснюють, як працюють шахраї:

виставляють товар за неймовірно низькою ціною – значно дешевше за ринкову вартість;

запевняють, що товар оригінальний, новий і в обмеженій кількості. Переконують швидше купити;

вимагають повну або часткову передоплату, пояснюючи це великою кількістю охочих;

зникають одразу після отримання грошей: товар не приходить, а сторінку магазину видаляють.

Як не потрапити в шахрайську пастку:

порівнюй ціни. Якщо товар коштує значно дешевше за ринкову вартість – це може бути ознакою шахрайства. Реальні магазини не продають товари у 2–3 рази дешевше їх собівартості;

перевіряй продавця. Шукай відгуки, перевіряй сайт. Шахраї можуть маскуватися під відомі магазини;

не поспішай платити. Обирай післяплату, платіть тільки за те, що отримали.

Тримай в секреті свої платіжні дані! Пін-код від платіжної картки, CVV-код чи пароль для здійснення входу в банкінг запитують тільки шахраї! Важливо розуміти, що справжні знижки існують, але, якщо ціна надто нижче за ринкову, то це може бути шахрайською пасткою! - застерігають у Кіберполіції.

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