Суперцена или суперобман: в киберполиции объяснили, как не стать жертвой мошенников с онлайн-распродаж

Огромные скидки, смартфоны за копейки, брендовая одежда почти даром - все это может быть не выгодной покупкой, а тщательно замаскированной мошеннической схемой. Как работают аферисты и как обезопасить себя, рассказали в Киберполиции пишет УНН.

Видишь суперскидки на топовые товары, смартфоны, техника, брендовая одежда за копейки? Осторожно. Это может быть мошеннической ловушкой! - говорится в заметке.

В Киберполиции объясняют, как работают мошенники:

выставляют товар по невероятно низкой цене – значительно дешевле рыночной стоимости;

уверяют, что товар оригинальный, новый и в ограниченном количестве. Убеждают быстрее купить;

требуют полную или частичную предоплату, объясняя это большим количеством желающих;

исчезают сразу после получения денег: товар не приходит, а страницу магазина удаляют.

Как не попасть в мошенническую ловушку:

сравнивай цены. Если товар стоит значительно дешевле рыночной стоимости – это может быть признаком мошенничества. Реальные магазины не продают товары в 2–3 раза дешевле их себестоимости;

проверяй продавца. Ищи отзывы, проверяй сайт. Мошенники могут маскироваться под известные магазины;

не спеши платить. Выбирай наложенный платеж, платите только за то, что получили.

Держи в секрете свои платежные данные! Пин-код от платежной карты, CVV-код или пароль для осуществления входа в банкинг запрашивают только мошенники! Важно понимать, что настоящие скидки существуют, но, если цена слишком ниже рыночной, то это может быть мошеннической ловушкой! - предостерегают в Киберполиции.

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности