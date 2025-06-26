Мошенники охотятся за доступом к аккаунтам в Facebook: в ЦПД предупредили об очередной схеме

Центр противодействия дезинформации сообщает, что мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам в Facebook. С помощью предупреждения о так называемом "нарушении правил", они пытаются получить доступ к паролям, логинам и коду двухфакторной аутентификации, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦПД в Telegram.

Мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей в Facebook. Злоумышленники рассылают фейковые письма якобы от службы поддержки соцсети. В них говорится о "нарушении правил" и "угрозе блокировки аккаунта" - говорится в сообщении.

Детали

Пользователю, чтобы избежать "беды", предлагают перейти по ссылке на сайт и пройти так называемую проверку. Для этого человек должен ввести свой логин, пароль и код двухфакторной аутентификации.

В Госспецсвязи сообщили, что на самом деле это мошеннический сайт, который имитирует настоящий. Аферисты используют эти данные, чтобы захватить аккаунт и в дальнейшем использовать его в своих схемах.

Ни в коем случае не вводите личные данные на подозрительных сайтах, проверяйте адрес отправителя и протокол безопасности - предостерегли в ЦПД.

Там также проинформировали, что настоящие письма от Meta можно найти в Facebook в разделе "Пароль и безопасность".

Дополнение

Новая мошенническая кампания выдает себя за Apple и Google, рассылая фейковые уведомления о "спонсированной атаке" на устройства. Переход по этим фишинговым ссылкам может привести к краже данных или заражению вредоносным программным обеспечением.

Киберполиция предостерегает относительно мошеннических схем с чрезмерными скидками в онлайн-магазинах. Чтобы не попасть на крючок, сравнивайте цены и выбирайте наложенный платеж.