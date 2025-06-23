У мережі розсилаються фейкові повідомлення, буцімто від імені Apple та Google - ЦПД

У мережі зафіксовано нову шахрайську кампанію, яка прикривається брендами Apple та Google для фішингових атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

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У ЦПД повідомили, що зловмисники розсилають користувачам фейкові повідомлення з начебто попередженням про "спонсоровану державою атаку" на їхній пристрій.

У таких повідомленнях користувачам пропонують перейти за посиланням для "захисту" – зазначили в Центрі.

Там наголосили, що це фішингова атака.

Apple і Google не надсилають подібних повідомлень через SMS або месенджери. Вони сповіщають користувачів про загрози лише через офіційні системні сповіщення або повідомлення в облікових записах – йдеться в повідомленні.

У Центрі застерігають, що перехід за фейковим посиланням може мати серйозні наслідки.

Це може призвести до викрадення персональних даних або зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням – попереджають фахівці.

Також громадян закликали бути обачними.

Не переходьте за підозрілими посиланнями, ретельно перевіряйте джерело кожного повідомлення. У разі отримання подібного – негайно видаляйте його та повідомляйте про шахрайство компетентним органам – зазначили у ЦПД.

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