У мережі розсилаються фейкові повідомлення, буцімто від імені Apple та Google - ЦПД
Київ • УНН
Нова шахрайська кампанія видає себе за Apple та Google, розсилаючи фейкові сповіщення про "спонсоровану атаку" на пристрої. Перехід за цими фішинговими посиланнями може призвести до викрадення даних або зараження шкідливим програмним забезпеченням.
У мережі зафіксовано нову шахрайську кампанію, яка прикривається брендами Apple та Google для фішингових атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Деталі
У ЦПД повідомили, що зловмисники розсилають користувачам фейкові повідомлення з начебто попередженням про "спонсоровану державою атаку" на їхній пристрій.
У таких повідомленнях користувачам пропонують перейти за посиланням для "захисту"
Там наголосили, що це фішингова атака.
Apple і Google не надсилають подібних повідомлень через SMS або месенджери. Вони сповіщають користувачів про загрози лише через офіційні системні сповіщення або повідомлення в облікових записах
У Центрі застерігають, що перехід за фейковим посиланням може мати серйозні наслідки.
Це може призвести до викрадення персональних даних або зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням
Також громадян закликали бути обачними.
Не переходьте за підозрілими посиланнями, ретельно перевіряйте джерело кожного повідомлення. У разі отримання подібного – негайно видаляйте його та повідомляйте про шахрайство компетентним органам
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