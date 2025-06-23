В сети рассылаются фейковые сообщения якобы от имени Apple и Google - ЦПД
Киев • УНН
Новая мошенническая кампания выдает себя за Apple и Google, рассылая фейковые оповещения о "спонсируемой атаке" на устройства. Переход по этим фишинговым ссылкам может привести к краже данных или заражению вредоносным программным обеспечением.
В сети зафиксирована новая мошенническая кампания, прикрывающаяся брендами Apple и Google для фишинговых атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Детали
В ЦПД сообщили, что злоумышленники рассылают пользователям фейковые сообщения якобы с предупреждением о "спонсированной государством атаке" на их устройство.
В таких сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для "защиты"
Там подчеркнули, что это фишинговая атака.
Apple и Google не отправляют подобных сообщений через SMS или мессенджеры. Они оповещают пользователей об угрозах только через официальные системные уведомления или сообщения в учетных записях
В Центре предостерегают, что переход по фейковой ссылке может иметь серьезные последствия.
Это может привести к похищению персональных данных или заражению устройства вредоносным программным обеспечением
Также граждан призвали быть осмотрительными.
Не переходите по подозрительным ссылкам, тщательно проверяйте источник каждого сообщения. В случае получения подобного – немедленно удаляйте его и сообщайте о мошенничестве компетентным органам
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