В сети рассылаются фейковые сообщения якобы от имени Apple и Google - ЦПД

В сети зафиксирована новая мошенническая кампания, прикрывающаяся брендами Apple и Google для фишинговых атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Детали

В ЦПД сообщили, что злоумышленники рассылают пользователям фейковые сообщения якобы с предупреждением о "спонсированной государством атаке" на их устройство.

В таких сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для "защиты" – отметили в Центре.

Там подчеркнули, что это фишинговая атака.

Apple и Google не отправляют подобных сообщений через SMS или мессенджеры. Они оповещают пользователей об угрозах только через официальные системные уведомления или сообщения в учетных записях – говорится в сообщении.

В Центре предостерегают, что переход по фейковой ссылке может иметь серьезные последствия.

Это может привести к похищению персональных данных или заражению устройства вредоносным программным обеспечением – предупреждают специалисты.

Также граждан призвали быть осмотрительными.

Не переходите по подозрительным ссылкам, тщательно проверяйте источник каждого сообщения. В случае получения подобного – немедленно удаляйте его и сообщайте о мошенничестве компетентным органам – отметили в ЦПД.

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