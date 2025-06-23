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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети рассылаются фейковые сообщения якобы от имени Apple и Google - ЦПД

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Новая мошенническая кампания выдает себя за Apple и Google, рассылая фейковые оповещения о "спонсируемой атаке" на устройства. Переход по этим фишинговым ссылкам может привести к краже данных или заражению вредоносным программным обеспечением.

В сети рассылаются фейковые сообщения якобы от имени Apple и Google - ЦПД

В сети зафиксирована новая мошенническая кампания, прикрывающаяся брендами Apple и Google для фишинговых атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Детали

В ЦПД сообщили, что злоумышленники рассылают пользователям фейковые сообщения якобы с предупреждением о "спонсированной государством атаке" на их устройство.

В таких сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для "защиты"

– отметили в Центре.

Там подчеркнули, что это фишинговая атака.

Apple и Google не отправляют подобных сообщений через SMS или мессенджеры. Они оповещают пользователей об угрозах только через официальные системные уведомления или сообщения в учетных записях

– говорится в сообщении.

В Центре предостерегают, что переход по фейковой ссылке может иметь серьезные последствия.

Это может привести к похищению персональных данных или заражению устройства вредоносным программным обеспечением

– предупреждают специалисты.

Также граждан призвали быть осмотрительными.

Не переходите по подозрительным ссылкам, тщательно проверяйте источник каждого сообщения. В случае получения подобного – немедленно удаляйте его и сообщайте о мошенничестве компетентным органам

– отметили в ЦПД.

ЦПД опроверг фейк об "украинских агентах" в Иране23.06.25, 09:57 • 2216 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКриминал и ЧПТехнологии
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