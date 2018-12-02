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Сестра Сенцова вже 17 разів намагалася продовжити посвідку на проживання в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан вже кілька місяців намагається продовжити посвідку на проживання в Україні, за цей час вона здійснила 17 візитів до Державної міграційної служби України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.

За словами Клімкіна, врешті-решт в Державній міграційній службі пообіцяли завтра прийняти документи Каплан.

"Тут би можна було б і зупинитися, але згадав, що за останні кілька років МЗС вдалося скасовувати механізм запрошень з отриманням дозвільних міграційних документів для громадян деяких країн, але цього, здається, недостатньо. Не будемо на цьому зупинятися. Наполегливо раджу, а насправді - вимагаю від ДМС припинити знущатися над людьми", - йдеться в дописі П.Клімкіна.

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Додамо, Наталія Каплан – двоюрідна сестра Олега Сенцова, За даними українських ЗМІ, майже два роки тому вона переїхала до Києва з Москви.

Нагадаємо, вчора, 1 грудня, міністр закордонних справ Польщі в Києві передав через Наталію Каплан почесну нагороду МЗС Польщі "За людську гідність" для Олега Сенцова. 

Як повідомляв УНН, відомий британський драматург написав лист Сенцову.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

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