Сестра Сенцова уже 17 раз пыталась продолжить вид на жительство в Украине

По словам Климкина, в конце концов в Государственной миграционной службе пообещали завтра принять документы Каплан.

"Здесь бы можно было бы и остановиться, но вспомнил, что за последние несколько лет МИД удалось отменить механизм приглашений с получением разрешительных миграционных документов для граждан некоторых стран, но этого, кажется, недостаточно. Не будем на этом останавливаться. Настоятельно советую, а на самом деле - требую от ГМС прекратить издеваться над людьми", - говорится в заметке П.Климкина.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцова отметили премией Сергея Магнитского

Добавим, Наталья Каплан - двоюродная сестра Олега Сенцова, по данным украинских СМИ, почти два года назад она переехала в Киев из Москвы.



Напомним, вчера, 1 декабря, министр иностранных дел Польши в Киеве передал через Наталью Каплан почетную награду МИД Польши "За человеческое достоинство" для Олега Сенцова.



Как сообщал УНН, известный британский драматург написал письмо Сенцову.



Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.