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Сестра Сенцова уже 17 раз пыталась продолжить вид на жительство в Украине

Сестра Сенцова уже 17 раз пыталась продолжить вид на жительство в Украине

Киев  •  УНН

 • 17003 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан уже несколько месяцев пытается продолжить вид на жительство в Украине, за это время она совершила 17 визитов в Государственную миграционную службу Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.

По словам Климкина, в конце концов в Государственной миграционной службе пообещали завтра принять документы Каплан.

"Здесь бы можно было бы и остановиться, но вспомнил, что за последние несколько лет МИД удалось отменить механизм приглашений с получением разрешительных миграционных документов для граждан некоторых стран, но этого, кажется, недостаточно. Не будем на этом останавливаться. Настоятельно советую, а на самом деле - требую от ГМС прекратить издеваться над людьми", - говорится в заметке П.Климкина.

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Добавим, Наталья Каплан - двоюродная сестра Олега Сенцова, по данным украинских СМИ, почти два года назад она переехала в Киев из Москвы.

Напомним, вчера, 1 декабря, министр иностранных дел Польши в Киеве передал через Наталью Каплан почетную награду МИД Польши "За человеческое достоинство" для Олега Сенцова.

Как сообщал УНН, известный британский драматург написал письмо Сенцову.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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