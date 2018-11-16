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Відомий британський драматург написав лист Сенцову

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відомий британський драматург, кіносценарист і критик сер Том Стоппард, найбільш відомий завдяки трагікомедії "Розенкранц і Гільденстерн мертві", написав листа незаконно ув’язненому в Росії українському режисеру та письменнику Олегу Сенцову. Текст листа опублікувала міжнародна правозахисна неурядова організація "ПЕН-клуб", передає УНН.

"Дорогий Олеже! Я зараз ставлю у Нью-Йорку свою п'єсу, де бізнесмен каже журналістці: Тебе за цю статейку потрібно у Сибір заслати! Можна ж англійському письменнику жонглювати метафорами! Але кілька днів тому я прийшов додому і застав по телевізору фільм про Ваш процес. І мені навіть соромно писати Вам звідси - зі спокою і ситості", - зауважив драматург.

"Однак написати я неодмінно повинен. Тому що побачив на екрані людину, чия моральність набагато вища моральності системи, що піддала його суду. Я не забуду, як Ви зверталися до суддів, - справа не тільки в словах, а у ввічливій гідності, яку Ви проявили, зіткнувшись з механізмом цинічної і мстивої системи. Для мене це не новий досвід, я пам'ятаю події тридцяти-, сорока- і п'ятдесятирічної давності. І пишу, щоб висловити Вам свою глибоку повагу, - така можливість для мене велика честь", - зазначив він.

Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.

5 жовтня у російській Федеральній службі виконання покарань повідомили, що український режисер припинив голодування.

Сам Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

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