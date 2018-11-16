Известный британский драматург написал письмо Сенцову

"Я сейчас ставлю в Нью-Йорке свою пьесу, где бизнесмен говорит журналистке: Тебя за эту статейку нужно в Сибирь сослать! Вольно ж английскому писателю жонглировать метафорами! Но пару дней назад я пришел домой и застал по телевизору фильм о Вашем процессе. И мне даже стыдно писать Вам отсюда – из спокойствия и сытости", - отметил драматург.

"Однако написать я непременно должен. Потому что увидел на экране человека, чья нравственность много выше нравственности системы, подвергшей его суду. Я не забуду, как Вы обращались к судьям, – дело не только в словах, а в вежливом достоинстве, которое Вы проявили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы. Для меня это не новый опыт, я помню события тридцати, сорока и пятидесятилетней давности. И пишу, чтобы выразить Вам свое глубокое уважение, – такая возможность для меня большая честь", - отметил он.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.

Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.