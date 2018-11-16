Известный британский драматург написал письмо Сенцову

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106374 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112959 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150348 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136646 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128321 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171422 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118096 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141655 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Известный британский драматург написал письмо Сенцову

Известный британский драматург написал письмо Сенцову

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Известный британский драматург, киносценарист и критик сэр Том Стоппард, наиболее известный благодаря трагикомедии "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", написал письмо незаконно заключенному в России украинскому режиссеру и писателю Олегу Сенцову. Текст письма опубликовала международная правозащитная неправительственная организация "ПЕН-клуб", передает УНН.

"Я сейчас ставлю в Нью-Йорке свою пьесу, где бизнесмен говорит журналистке: Тебя за эту статейку нужно в Сибирь сослать! Вольно ж английскому писателю жонглировать метафорами! Но пару дней назад я пришел домой и застал по телевизору фильм о Вашем процессе. И мне даже стыдно писать Вам отсюда – из спокойствия и сытости", - отметил драматург.

"Однако написать я непременно должен. Потому что увидел на экране человека, чья нравственность много выше нравственности системы, подвергшей его суду. Я не забуду, как Вы обращались к судьям, – дело не только в словах, а в вежливом достоинстве, которое Вы проявили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы. Для меня это не новый опыт, я помню события тридцати, сорока и пятидесятилетней давности. И пишу, чтобы выразить Вам свое глубокое уважение, – такая возможность для меня большая честь", - отметил он.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.

Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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