Голова МЗС Польщі привіз в Україну нагороду Сенцову

"Дякую нашим друзям за вручення почесної відзнаки МЗС Pro Dignitate Humana Олегу Сенцову як людині і герою, який протистояв окупації, боровся за звільнення всіх політв'язнів Кремля. Відзнака ще більш символічна, коли тепер поряд з політв'язнями Росія захопила 24 військовополонених", - написав міністр.

Вручення нагороди відбулось під час урочистої церемонії в Національному заповіднику "Софія Київська".

Нагорода вручається МЗС Польщі з 2011 року за діяльність щодо захисту прав осіб, які потерпають від переслідувань і репресій, за непохитну позицію в захисті прав особистості й поваги до людської гідності.

Як раніше повідомляло МЗС України, 30 листопада - 1 грудня у Києві з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Церемонія нагородження відбулася у Лондоні 15 листопада.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.