Глава МИД Польши привез в Украину награду Сенцову
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время визита в Киев вручил почетную награду МИД Польши (Pro Dignitate Humane) "За человеческое достоинство" семье украинского кинорежиссера и политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин у себя в Тwitter, передает УНН.
"Спасибо нашим друзьям за вручение почетной награды МИД Pro Dignitate Humana Олегу Сенцову как человеку и герою, который противостоял оккупации, боролся за освобождение всех политзаключенных Кремля. Отличие еще более символично, когда теперь рядом с политзаключенными Россия захватила 24 военнопленных", - написал министр.
Вручение награды состоялось во время торжественной церемонии в Национальном заповеднике "София Киевская".
Награда вручается МИД Польши с 2011 года за деятельность по защите прав лиц, страдающих от преследований и репрессий, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважение к человеческому достоинству.
Как ранее сообщало МИД Украины, 30 ноября - 1 декабря в Киеве с официальным визитом министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова отметили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Церемония награждения состоялась в Лондоне 15 ноября.
Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".